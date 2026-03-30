Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε για το επεισόδιο που σημειώθηκε ανάμεσα στον Τάιλερ Ντόρσεϊ και τον Κέντρικ Ναν στο ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό για την 23η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Η ένταση προκλήθηκε 33,8 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του δεύτερου δεκαλέπτου, όταν ο Ναν έκανε φάουλ στον Ντόρσεϊ και οι δύο παίκτες ήρθαν σε αντιπαράθεση, ανεβάζοντας τους τόνους στο παρκέ.

Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για την απόφαση των διαιτητών, υποστηρίζοντας ότι η αποβολή του Ντόρσεϊ ήταν άδικη και ότι ο παίκτης του Παναθηναϊκού ήταν αυτός που προκάλεσε την ένταση στην εν λόγω φάση.