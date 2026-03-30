Το Football Talk της Δευτέρας (30/3) στο Youtube των Νέων θα ασχοληθεί με τα τεκταινόμενα της Εθνικής ομάδας, έπειτα από την φιλική ήττα με την Παραγουάη και το επερχόμενο παιχνίδι κόντρα στην Ουγγαρία.

Την ίδια ώρα έγιναν γνωστές οι ώρες των Play Offs για τη μάχη του πρωταθλήματος, με την 1η αγωνιστική να περιλαμβάνει το ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός που θα γίνει στις 19:00 και το Ολυμπιακός – ΑΕΚ, που θα διεξαχθεί στις 21.00 το βράδυ.

Καλεσμένος στην εκπομπή είναι ο Άγγελος Οικονόμου της Καλαμάτας, η ομάδα που πανηγυρίζει την επιστροφή της στη μεγάλη κατηγορία και κατέκτησε συνάμα το Σούπερ Καπ στο ΟΑΚΑ το περασμένο Σάββατο.

