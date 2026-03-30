Τι κάνει ένας ποδοσφαιριστής όταν μένει χωρίς ομάδα αλλά δεν θέλει να μείνει αδρανής; Στην περίπτωση του Χαβιέρ Ερνάντες, η απάντηση βρίσκεται… στην κουζίνα.

Ο Μεξικανός επιθετικός, γνωστός ως Τσιτσαρίτο, μπορεί να έχει μείνει χωρίς σύλλογο από τον περασμένο Ιανουάριο, όμως συνεχίζει να απολαμβάνει την καθημερινότητά του, δοκιμάζοντας νέα πράγματα εκτός γηπέδων.

Αυτή τη φορά, τράβηξε τα βλέμματα μέσα από τα social media, δημοσιεύοντας στο TikTok μια συνταγή για σάντουιτς τύπου «μιλάνο». Στο βίντεο, ο Χαβιέρ Ερνάντες ετοιμάζει βήμα-βήμα το γεύμα, ψήνοντας μοσχάρι, προσθέτοντας τυρί και αβοκάντο, φτιάχνοντας σπιτικό πέστο και ολοκληρώνοντας τη δημιουργία του μέσα σε ψωμί τσιαπάτα.

Το αποτέλεσμα ενθουσίασε τους ακόλουθούς του, με την ανάρτηση να συγκεντρώνει πάνω από 500.000 likes μέσα σε μία ημέρα, αλλά και χιλιάδες σχόλια. Πολλοί φίλαθλοι εξέφρασαν τη νοσταλγία τους για τα γκολ του, χωρίς όμως να παραλείψουν να αποθεώσουν και τις μαγειρικές του ικανότητες.

Ο Τσιτσαρίτο, γεννημένος την 1η Ιουνίου 1988, έκανε σπουδαία καριέρα τη δεκαετία του 2010, αγωνιζόμενος σε κορυφαίους συλλόγους όπως η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ενώ αποτελεί και τον κορυφαίο σκόρερ στην ιστορία της εθνικής ομάδας του Μεξικού.