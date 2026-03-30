Ο Ισραηλινός ποδοσφαιριστής Μενάσε Ζάλκα προκάλεσε οργή στα social media, καθώς εθεάθη να συμμετέχει σε στρατιωτική επίθεση της χώρας του στον νότιο Λίβανο.

Πρόκειται για παίκτη της Χάποελ Χαντέρα, ομάδα της δεύτερης κατηγορίας του Ισραήλ. Στο υλικό του Channel 14 φαίνεται να φορά στολή του ισραηλινού στρατού και να πυροβολεί με πολυβόλο, ενώ σε άλλο σημείο διακρίνεται να ρίχνει χειροβομβίδα. Το βίντεο, το οποίο επαληθεύτηκε από το Al Jazeera, φέρεται να προέρχεται από στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο.

Ο Ζάλκα είναι έφεδρος της ταξιαρχίας αλεξιπτωτιστών του στρατού. Ο 35χρονος έχει συμμετάσχει στο παρελθόν στον γενοκτονικό πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα, όπου ήταν μεταξύ των εφέδρων «για εκατοντάδες ημέρες», σύμφωνα με ανάρτηση του πρώην μέλους της Κνεσέτ, Ντοβ Λίπμαν.