Ο Ολυμπιακός κατάφερε να κάμψει την αντίσταση του Παναθηναϊκού, στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, συνεχίζοντας την αήττητη πορεία του στο πρωτάθλημα.
Τα προβλήματα ωστόσο δεν έλειψαν για τον Γιώργος Μπαρτζώκα, ο οποίος είδε τον Ταϊρίκ Τζόουνς να αποχωρεί τραυματίας από το παιχνίδι, πιάνοντας τη γάμπα του.
Όπως ενημέρωσαν οι Ερυθρόλευκοι, ο Αμερικανός σέντερ αναμένεται να υποβληθεί αύριο Τρίτη (31/3) στις απαραίτητες εξετάσεις με σκοπό να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του όποιου προβλήματος και να υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για την κατάστασή του.
Θυμίζουμε πως ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Παρασκευή (3/4) τη Βιλερμπάν για την 35η αγωνιστική της Euroleague.