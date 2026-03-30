Ο Άλεξ Αντετοκούνμπο παραχώρησε δηλώσεις σε ισπανικό Μέσο, εκφράζοντας την κοινή επιθυμία της οικογένειας να δουν τον Γιάννη να συνεχίζει την πορεία του στους Μιλγουόκι Μπακς.

Τα αδέρφια Αντετοκούνμπο – Γιάννης, Θανάσης και Άλεξ – έγραψαν ιστορία ως η πρώτη τριάδα που αγωνίστηκε στην ίδια ομάδα του ΝΒΑ. Ωστόσο, η φετινή σεζόν δεν εξελίχθηκε ιδανικά για το Μιλγουόκι, το οποίο έχει ήδη τεθεί εκτός συνέχειας, με τον «Greek Freak» να ταλαιπωρείται από τραυματισμό στο γόνατο, τον Θανάση να έχει περιορισμένο ρόλο και τον Άλεξ να αγωνίζεται στη G-League με τους Ουισκόνσιν Χερντ.

Μετά την ήττα της θυγατρικής ομάδας των Μπακς από εκείνη των Ράπτορς, ο Άλεξ στάθηκε και στο μέλλον του αδερφού του, τονίζοντας πως η οικογένεια εύχεται να τον δει να παραμένει στο Μιλγουόκι.

«Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Ελπίζω, ελπίζω. Όλοι τον θέλουμε εδώ στο Μιλγουόκι, όλοι θέλουμε να μείνει εδώ στο Μιλγουόκι. Ό,τι κι αν αποφασίσει, εγώ είμαι η οικογένειά του. Αλλά όταν λέω ότι η οικογένειά του, τα παιδιά του και η σύζυγός του αποφασίζουν, θα είναι ό,τι είναι καλύτερο για αυτούς», απάντησε ο Άλεξ, σε ερώτηση που είχε να κάνει με το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο στα «Ελάφια».