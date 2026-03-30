Σε ομαδική αποχώρηση προχώρησαν 363 μέλη του πρώην Κινήματος Δημοκρατίας, κάνοντας λόγο για ένα «αμεσοδημοκρατικό εγχείρημα» που, όπως υποστηρίζουν, εξελίχθηκε σε «προσωπικό κομματικό fund» του Στέφανου Κασσελάκης.

Όπως αναφέρουν στην επιστολή, «τα ονόματα και οι υπογραφές των αποχωρούντων έχουν αποσταλεί στον Πρόεδρο, ώστε να προχωρήσει σε άμεση διαγραφή των υπογραφόντων.»

Τα ονόματα δίνονται απευθείας στον Πρόεδρο και όχι στη δημοσιότητα, λόγω του εκτεταμένου φαινομένου εκφοβισμού μελών που αποχωρούν από τα τρολ του κ. Κασσελάκη.

Οι ίδιοι επισημαίνουν, «ότι στην ομαδική αποχώρηση δεν συμπεριλαμβάνονται τα δεκάδες πρώην μέλη που αποχωρούν καθημερινά από το κόμμα Κασσελάκη με προσωπικές τους επιστολές.»