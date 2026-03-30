Βασιζόμενη στην επιτυχία της οικογένειας TIGGO στην Ευρώπη, η CHERY ετοιμάζεται να λανσάρει ένα νέο μέλος: το TIGGO 7 HEV.

Φέρει το σύστημα υβριδικής τεχνολογίας, το Chery Super Hybrid (CSH).

Το νέο μοντέλο είναι εξοπλισμένο με τον κορυφαίο υβριδικό κινητήρα ACTECO 1.5 TGDI 5ης γενιάς, ο οποίος επιτυγχάνει την κορυφαία θερμική απόδοση 44,5%.

Οι επιδόσεις του είναι εντυπωσιακές, με 224 ίππους και χαμηλή συνδυασμένη κατανάλωση καυσίμου μόλις 5,7 lt/100 km (WLTP), αλλά και μια συνολική αυτονομία που αγγίζει τα 880 km. Πρόκειται για μια πρόταση που ισορροπεί ιδανικά ανάμεσα στις ανάγκες της πόλης και τα ταξίδια μεγάλων αποστάσεων.

Το νέο CHERY TIGGO 7 HEV αναμένεται στην ελληνική αγορά πριν το καλοκαίρι.