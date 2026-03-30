Mε την εισβολή των Κινέζων στην παγκόσμια αγορά οι περισσότεροι είχαν την αίσθηση ότι η μεγάλη ανερχόμενη δύναμη στην αυτοκινητοβιομηχανία θα εγκατέλειπε αυτό για το οποίο κάποτε είχε γίνει γνωστή. Και ήταν οι αντιγραφές ευρωπαϊκών μοντέλων. Κι όμως η Huawei φαίνεται να μην εγκαταλείπει αυτή την… κακιά συνήθεια και ετοιμάζεται να αντιγράψει την Porsche Panamera. Θα το πράξει η Huawei μαζί με την GAC, που θα κυκλοφορήσουν τον κλώνο του πολυτελούς μοντέλου στην κινεζική αγορά το ερχόμενο καλοκαίρι. Πρόκειται για το ηλεκτρικό shooting brake Aistaland GT7, που θα είναι αμιγώς ηλεκτρικό!

Το όνομά του προέρχεται από την ιδιόρρυθμη φράση «AI Start New Land». Μάλιστα η φίρμα ανέφερε ότι το σπορ αυτοκίνητο που θυμίζει Panamera ολοκλήρωσε δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες με θερμοκρασίες που κυμαίνονταν από -35 έως 46 βαθμούς Κελσίου. To νέο μοντέλο έχει μήκος πέντε μέτρα και είναι λίγο πιο μεγάλο από το νέο Zeekr 001 της Geely. Θα φέρει το σύστημα υψηλής τάσης 800V, ενεργή ανάρτηση και ψηφιακό πιλοτήριο Harmony OS. Θα είναι πλούσιο τεχνολογικά και μεταξύ αυτών θα έχει ένα LiDAR (αισθητήρα) από την Huawei. Αυτός ο αισθητήρας μπορεί να εντοπίσει μικρά εμπόδια με ύψος 14 εκατοστών σε απόσταση 122 μέτρων τη νύχτα. Θα κοστίζει περίπου 30.000 δολάρια στην τοπική αγορά.