Οπαδός σκοτώθηκε στο «Αζτέκα», καθώς έπεσε από τον δεύτερο όροφο του σταδίου πριν από την έναρξη του φιλικού ματς ανάμεσα στο Μεξικό και την Πορτογαλία.

Ο τραγικός επίλογος στη ζωή του άτυχου οπαδού γράφτηκε στο ανακαινισμένο στάδιο, όταν προσπάθησε να πηδήξει από το δεύτερο διάζωμα του σταδίου στο πρώτο και εν τέλει προσγειώθηκε στο ισόγειο.

Οι αστυνομικές αρχές του Μεξικό επιβεβαίωσαν την είδηση, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο άτυχος άνδρας ήταν υπό την επήρεια αλκόολ, έλαβε άμεσα ιατρική βοήθεια, ωστόσο υπέκυψε στα τραύματά του και κατέληξε.

