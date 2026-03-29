Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου ένιωσε αδιαθεσία και λιποθύμησε κατά τη διάρκεια της προπόνησης της Εθνικής Ρουμανίας, με συνέπεια να μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της χώρας, ο 80χρονος προπονητής και πατέρας του Ραζβάν Λουτσέσκου, έστειλε το δικό του μήνυμα καθησυχάζοντας άπαντες για την κατάσταση του.

«Αισθάνομαι καλά τώρα, έχω αναρρώσει πλήρως, αλλά είμαι ακόμη στη διαδικασία των εξετάσεων, οπότε παραμένω στο νοσοκομείο», ήταν τα λόγια του 80χρονου τεχνικού.

Υπενθυμίζεται ότι την προσεχή Τρίτη (31/3), η Εθνική Ρουμανίας αντιμετωπίζει τη Σλοβακία στο πλαίσιο φιλικής αναμέτρησης. Ωστόσο, μετά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο, ο Λουτσέσκου δεν αναμένεται να συνοδέψει την αποστολή.