Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία πριν την έναρξη του τελικού Super Cup της Super League 2, που διεξήχθη στο ΟΑΚΑ ανάμεσα στην Καλαμάτα και τον Ηρακλή.

Οι έλεγχοι στις θύρες εισόδου ήταν εντατικοί, με τις αστυνομικές δυνάμεις να προχωρούν σε αυξημένα μέτρα ασφαλείας πριν τη σέντρα της αναμέτρησης, η οποία ολοκληρώθηκε με νίκη της Καλαμάτας με 1-0.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, δύο άνδρες συνελήφθησαν όταν επιχείρησαν να εισέλθουν στο γήπεδο έχοντας στην κατοχή τους καπνογόνα, ενώ ακόμη μία γυναίκα συνελήφθη για κατοχή μικροποσότητας ναρκωτικών ουσιών.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των προελέγχων, με την αστυνομία να συνεχίζει την εφαρμογή αυστηρών μέτρων ασφαλείας σε αθλητικές διοργανώσεις υψηλής προσέλευσης.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Τρεις συλλήψεις από τους ελέγχους στο πλαίσιο διεξαγωγής αγώνα ποδοσφαίρου το βράδυ του Σαββάτου 28-3-2026 στο γήπεδο Ο.Α.Κ.Α. στο Μαρούσι.

Στο πλαίσιο διεξαγωγής αγώνα ποδοσφαίρου το Σάββατο 28-3-2026 στο γήπεδο «Ο.Α.Κ.Α.» στο Μαρούσι, πραγματοποιήθηκαν εντατικοί έλεγχοι από τους αστυνομικούς που είχαν διατεθεί για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα και την πρόληψη της αθλητικής βίας, κατά τους οποίους συνελήφθησαν -3- άτομα, ηλικίας 43, 41 και 35 ετών.

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α και το Αστυνομικό Τμήμα Ο.Α.Κ.Α./Δ.Α.Β.Α.Α./Γ.Α.Δ.Α., σχηματίστηκαν δικογραφίες σε βάρος τους για -κατά περίπτωση- παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων και αντιμετώπισης βίας σε αθλητικούς χώρους.

Συγκεκριμένα, σε σωματικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν εξωτερικά των θυρών πριν την έναρξη της αναμέτρησης, κατελήφθη 35χρονη να κατέχει μικροποσότητα ναρκωτικών ουσιών.

Ακόμα, στην κατοχή του 41χρονου και του 35χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -2- καπνογόνα.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα».