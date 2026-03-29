Ο Εντέν Αζάρ πήρε μέρος σε έναν φιλανθρωπικό αγώνα ποδηλασίας και τράβηξε τα βλέμματα πάνω του, καθώς στη συνέντευξη μετά τον τερματισμό του άρπαξε ένα κουτάκι μπύρας. Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο έγινε αμέσως viral.

Ο Βέλγος το 2023 έβαλε τέλος στην ποδοσφαιρική του καριέρα σε ηλικία μόλις 23 ετών. Όμως, παραμένει ενεργός με διαφορετικό τρόπο. Ένα από τα χόμπι του είναι η ποδηλασία.

Για αυτό λόγο, πραγματοποίησε το ταξίδι των 167 χιλιομέτρων στη Μαγιόρκα, δείχνοντας  την καλή φυσική του κατάσταση και στον τερματισμό το γιόρτασε μόνο όπως εκείνος ξέρει.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πορτοφόλι
Τελευταία Νέα