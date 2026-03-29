Σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Μεξικό, ο Ματίας Αλμέιδα βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Μοντερέι, λίγες ημέρες μετά τη λύση της συνεργασίας του με τη Σεβίλλη.

Ο Αργεντινός τεχνικός, που αποχώρησε πρόσφατα από τον ισπανικό σύλλογο, εξετάζεται σοβαρά από τη μεξικανική ομάδα, η οποία τον είχε στη λίστα της και στο παρελθόν, πριν τελικά επιλέξει διαφορετική κατεύθυνση. Παρότι ο βασικός στόχος της Μοντερέι παραμένει ο Μαρτίν Ανσέλμι, οι νομικές εκκρεμότητες που τον βαραίνουν με την Μποταφόγκο κάνουν την περίπτωσή του ιδιαίτερα δύσκολη.

Έτσι, η επιλογή του Αλμέιδα επανέρχεται δυναμικά στο τραπέζι, με τον ίδιο να διατηρεί ισχυρό προφίλ στη Λίγκα ΜΧ, χάρη στην επιτυχημένη του παρουσία στη Γουαδαλαχάρα από το 2015 έως το 2018.

Σε περίπτωση επιστροφής του στο Μεξικό, ο Αλμέιδα θα βρει στο ρόστερ της Μοντερέι γνώριμα πρόσωπα, όπως τον Άντονι Μαρσιάλ, που μετακινήθηκε εκεί μετά την αποχώρησή του από την ΑΕΚ, αλλά και τον πρώην επιθετικό του Ολυμπιακού, Ούρος Τζούρτζεβιτς.

Παράλληλα, στην ομάδα βρίσκονται και ποδοσφαιριστές με έντονο ευρωπαϊκό παρελθόν, όπως οι Σέρχιο Κανάλες, Όλιβερ Τόρες και Λούκας Οκάμπος, γεγονός που ανεβάζει τον πήχη των προσδοκιών για τον επόμενο προπονητή.