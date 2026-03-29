Ο Ίγκορ Τούντορ αποτελεί πλέον και επίσημα παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Τότεναμ, με τη συνεργασία των δύο πλευρών να ολοκληρώνεται μόλις ενάμιση μήνα μετά την έναρξή της. Η απόφαση ήρθε ως αποτέλεσμα των συνεχόμενων αρνητικών εμφανίσεων της ομάδας, που βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση.

Η σεζόν έχει εξελιχθεί σε εφιάλτη για τον σύλλογο του βόρειου Λονδίνου, ο οποίος από την περσινή επιτυχία στο Europa League έχει φτάσει να δίνει μάχη για την αποφυγή του υποβιβασμού στην Premier League, όντας μόλις έναν βαθμό πάνω από την επικίνδυνη ζώνη.

Η επιλογή της διοίκησης να αντικαταστήσει τον Τόμας Φρανκ με τον Κροάτη τεχνικό δεν απέδωσε, καθώς η ομάδα σημείωσε έξι ήττες και μία ισοπαλία σε επτά παιχνίδια υπό τις οδηγίες του, παρουσιάζοντας απογοητευτική εικόνα. Η βαριά ήττα με 0-3 από τη Νότιγχαμ Φόρεστ εντός έδρας αποτέλεσε το καθοριστικό σημείο για τη λύση της συνεργασίας.

We can confirm that it has been mutually agreed for Head Coach Igor Tudor to leave the Club with immediate effect. Tomislav Rogic and Riccardo Ragnacci have also left their respective roles of Goalkeeping Coach and Physical Coach. We thank Igor, Tomislav and Riccardo for their… pic.twitter.com/I6HUdLdewL — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) March 29, 2026

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τούντορ βρισκόταν τις τελευταίες ημέρες στην Κροατία λόγω προσωπικού πένθους, γεγονός που καθυστέρησε την επίσημη ανακοίνωση της αποχώρησής του.

Μαζί με τον Τούντορ αποχωρούν και οι συνεργάτες του, Τομ Ρόγκιτς (προπονητής τερματοφυλάκων) και Ρικάρντο Ρανιάκι (γυμναστής).