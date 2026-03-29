Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του ενόψει του μεγάλου ντέρμπι απέναντι στον Ολυμπιακό (30/3) για τη Stoiximan GBL. Ο Νεοκλκής Αβδάλας προπονείται με τους «πράσινους», καθώς επέστρεψε στην Ελλάδα, αφού ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στο NCAA.

Ο νεαρός γκαρντ έχει δικαίωμα συμμετοχής στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά συμφώνησαν οι δύο πλευρές να μην δηλωθεί στη Stoiximan GBL. Ο Αβδάλας θα επικεντρωθεί κυρίως στις ατομικές προπονήσεις στο «T-Center» ενόψει της επόμενης σεζόν, που είτε θα τον βρεί στο draft του NBA είτε σε άλλη ομάδα στο κολλέγιο.

Γενικά, αυτή τη στιγμή τα πάντα είναι ανοιχτά για το μέλλον του Νεοκλή Αβδάλα, αλλά όπως φαίνεται την φετινή σεζόν δεν θα παίξει με την φανέλα του Παναθηναϊκού.

