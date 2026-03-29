Με άνετη εντός έδρας νίκη συνέχισε τις υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα η ομάδα χάντμπολ Γυναικών του Ολυμπιακού, η οποία επικράτησε με 35-17 του Ολυμπιακού Κερατσινίου, στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Α2 Εθνικής κατηγορίας.

Οι «ερυθρόλευκες» επέβαλαν από τα πρώτα λεπτά τον ρυθμό τους και δεν βρέθηκαν σε κανένα σημείο της αναμέτρησης πίσω στο σκορ, επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική τους ανωτερότητα και φτάνοντας σε μία ακόμη σημαντική νίκη.

Πρώτη σκόρερ της αναμέτρησης αναδείχθηκε η Ωρολογά με 12 τέρματα. Ακολούθησαν η Σιτζάκη με 7, η Ρέμμα με 5 και η Ταμβακίδη με 3, ενώ από δύο τέρματα σημείωσαν οι Αθανασιάδη, Πασχαλούδη, Ριζογιάννη και Μπονέλη.

Η εξέλιξη του αγώνα αποτύπωσε πλήρως την εικόνα της αναμέτρησης. Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 4-0 στα πρώτα οκτώ λεπτά, ενώ λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου το σκορ διαμορφώθηκε σε 6-2. Η διαφορά αυξήθηκε σταδιακά (9-5 και 13-6), με τις γηπεδούχες να διατηρούν τον έλεγχο. Τρία λεπτά πριν τη λήξη του πρώτου μέρους, το σκορ ήταν 16-8, για να κλείσει το ημίχρονο στο 19-8.

Στο δεύτερο μέρος, η εικόνα δεν διαφοροποιήθηκε. Οι «ερυθρόλευκες» μπήκαν εξίσου δυναμικά, ανεβάζοντας τη διαφορά στο 23-9 μέσα στα πρώτα πέντε λεπτά και φτάνοντας στο 27-9, παίζοντας σε υψηλό επίπεδο και διευρύνοντας συνεχώς το προβάδισμά τους.

Η συνέχεια βρήκε τον Ολυμπιακό να διαχειρίζεται με άνεση το παιχνίδι, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 29-13 δέκα λεπτά πριν το τέλος και 30-15 έξι λεπτά πριν τη λήξη. Το τελικό 35-17 επιβεβαίωσε την καθολική υπεροχή των «ερυθρόλευκων» σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Τα πεντάλεπτα: (3-0, 5-2, 7-2, 13-6, 16-7, 19-8 (ημιχ), 23-9, 25-9, 27-9, 29-13, 31-15, 35-17.

Ολυμπιακός ΣΦΠ (Νίκος Γραμματικός): Ανδριώτη, Αθανασιάδη Μάρθα 2, Πασχαλούδη 2, Ωρολογά 12, Μητσάκου, Τεμπέλη, Σιτζάκη 7, Ρέμμα 5, Ριζογιάννη 2, Σελημαϊ Ταμβακίδη 3, Μπονέλη 2, Χαρχαλάκη, Σκουτέρη, Αθανασιάδη Μαρία, Νομικού.

Ολυμπιακός Κερατσινίου (Ευστράτιος Κοτελίδας): Τρικόρη, Κωστοπούλου 2, Σακκά, Πρεβόλη 3, Πρέκα, Συρίγου 1, Κεμερλή, Γεωργιτζόγλου 2, Κολγκέλα, Ξανθοπούλου 3, Δόντα, Κοσιφίδου, Σακελλαρίου, Πόγκα, Γκορτσοπούλου 6.