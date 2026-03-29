Η Βοσνία αν και βρέθηκε σε δύσκολη θέση στο Κάρντιφ, κατάφερε να ισοφαρίσει το παιχνίδι, με την κεφαλιά του Τζέκο και τελικά επικράτησε με 4-2 της Ουαλίας στη διαδικασία των πέναλτι. Με αυτό τον τρόπο, πήρε το εισιτήριο για τον τελικό των playoffs του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Εκεί θα βρει αντιμέτωπη την Ιταλία (31/3, 22:00) σε όπως αναμένεται μία «καυτή» ατμόσφαιρα. Αυτό γιατί, οι οπαδοί της Βοσνίας έχουν προσαρμόσει τις βεράντες ιδιωτικών κατοικιών σε προσωρινές κερκίδες, παρακάμπτοντας την κύρωση της FIFA που είχε μειώσει τη χωρητικότητα του σταδίου της Ζέντισα σε κάτω από 9.000 θεατές. Σύμφωνα με την «Gazzetta dello Sport», οι οπαδοί πληρώνουν για να νοικιάσουν μπαλκόνια, δείχνοντας στην πράξη την αγάπη τους για τη χώρα.

‼️People that live around the Stadium in Zenica are literally renting out their balconies for the match against Italy. The reduced capacity will have no effect. There will be people watching from anywhere possible around the Stadium. This will be an epic night! #BIHITA 🇧🇦🇮🇹 pic.twitter.com/YHToH4qFRG — Bosnian Football (@BosniaNTBall) March 28, 2026

Αναμένεται μία σκληρή μάχη με τους Βόσνιους να μην ξεχνούν τους πανηγυρισμούς των Ιταλών που έπεσαν πάνω σε αυτούς και όχι στην Ουαλία.