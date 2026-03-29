Ελεύθερος με εγγύηση ο θρύλος του γκολφ, Τάιγκερ Γουντς, ο οποίος ήταν για τουλάχιστον 8 ώρες υπό κράτηση. Επέστρεψε τα ξημερώματα του Σαββάτου στην οικία του. Νωρίτερα μέσα στην ημέρα είχε εμπλακεί σε τροχαίο. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 μ.μ. (τοπική ώρα) την Παρασκευή, κοντά στη διεύθυνση 281 Beach Road, σύμφωνα με πληροφορίες […]