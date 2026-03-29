Θέση στον ημιτελικό της Volley League Γυναικών εξασφάλισε ο ΖΑΟΝ Κηφισιάς, ο οποίος επικράτησε με 3-0 σετ (25-13, 25-18, 25-20) του Ολυμπιακού στο «Ζηρίνειο», κάνοντας έτσι το 2-0 στη μεταξύ τους σειρά. Έτσι στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό.

Οι «ερυθρόλευκες» ήταν φανερά επηρεασμένες ψυχολογικά αφού παρατάχθηκαν για ακόμα ένα ματς χωρίς την τραυματία Κούμπουρα, αλλά και τη Στεφάνοβιτς, ενώ χαρακτηριστικό ήταν πως η Ντι Ιούλιο έμπαινε και έβγαινε συνεχώς από τον αγωνιστικό χώρο.

Η εξέλιξη του αγώνα

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον ΖΑΟΝ να πιέζει από θέση σερβίς, με αποτέλεσμα να προηγηθεί με 12-4, ενώ η διαφορά έφτασε στο 15-5 λίγο αργότερα. Οι γηπεδούχες διατηρούσαν διψήφια διαφορά και έτσι κατάφεραν να κάνουν το 25-13 και να γράψουν το 1-0 στα σετ.

Στο δεύτερο σετ, οι δύο ομάδες ήταν κοντά, με τον ΖΑΟΝ να είναι ελάχιστα μπροστά με το 6-5, όμως έτρεξε ένα σερί 5-0 για το 11-5. Η ομάδα της Κηφισιάς συνέχισε να πιέζει φτάνοντας στο 20-10 και λίγο αργότερα στο 23-11. Κάπου εκεί ο Ολυμπιακός είχε ένα ξέσπασμα τρέχοντας ένα σερί 7-0 για να μειώσει σε 23-18 και να μπει ξανά στο ματς. Όμως οι γηπεδούχες πήραν τους δύο επόμενους πόντους για το 25-18 και το 2-0 σετ.

Το τρίτο σετ άρχισε με τις δύο αντίπαλες ομάδες να πηγαίνουν πόντο-πόντο και τον Ολυμπιακό να παίρνει προβάδισμα με 7-5 και 10-9. Λίγο αργότερα όμως ο ΖΑΟΝ απάντησε και μπόρεσε να περάσει μπροστά τρέχοντας ένα σερί 7-0 για το 16-10. Ο Ολυμπιακός παρέμενε κοντά με το 19-15, αλλά ο σύλλογος της Κηφισιάς διατηρούσε ένα μικρό προβάδισμα φτάνοντας εν τέλει στο 25-20 και το 3-0, εξασφαλίζοντας την πρόκριση.

Διακύμανση

1ο σετ: 8-4, 16-7, 21-10, 25-13

2ο σετ: 8-5, 16-9, 21-11, 25-18

3ο σετ: 7-8, 16-10, 21-15, 25-20