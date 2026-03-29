Το Ιλινόι επικράτησε με 71-59 του Αιόβα. έχοντας ως απόλυτο πρωταγωνιστή τον Αντρέα Στογιάκοβιτς και προκρίθηκε στο Final Four του NCAA, μετά από δύο δεκαετίες.

Ο 21χρονος γκαρντ πέτυχε 17 πόντους, με 7/9 δίποντα και 3/4 βολές, ενώ συμπλήρωσε τη στατιστική του με πέντε ριμπάουντ (δύο αμυντικά και τρία επιθετικά), ένα κλέψιμο και παράλληλα, έκανε τρία λάθη, σε 27 λεπτά συμμετοχής.

Πρώτος σκόρερ του Ιλινόι ήταν ο Κίτον Γουάγκλερ με 25 πόντους. Ενώ, από πλευρά Αιόβα ξεχώρισε ο Μπένετ Στιρτς, ο οποίος σταμάτησε στους 24 πόντους.

Στον άλλο ημιτελικό θα παλέψουν ο νικητής του Μίσιγκαν – Τενεσί με τον νικητή του Αριζόνα – Περντιού. Το σπουδαιότερο ματς της σεζόν είναι προγραμματισμένο για τις 8 Απριλίου, στην Ιντιάνα!