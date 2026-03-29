Η παρουσία του Ιγκόρ Τούντορ στον πάγκο της Τότεναμ αποδείχθηκε εξαιρετικά σύντομη, καθώς ο Κροάτης τεχνικός παρέμεινε μόλις 44 ημέρες στο τιμόνι της ομάδας του Λονδίνου, μη καταφέρνοντας να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της Premier League. Παρόλα αυτά, κατάφερε να καταγράψει ένα αρνητικό ρεκόρ, μπαίνοντας στη λίστα με τους πιο γρήγορα απολυμένους προπονητές στην ιστορία του αγγλικού πρωταθλήματος.

Ο πρώην προπονητής του ΠΑΟΚ και άλλοτε αμυντικός της Γιουβέντους συγκαταλέγεται πλέον ανάμεσα στους ταχύτερα απομακρυνθέντες τεχνικούς, χωρίς ωστόσο να ξεπεράσει σε… επίδοση ονόματα όπως οι Άγγελος Ποστέκογλου, Σαμ Άλαρνταϊς και Λες Ριντ, ενώ βρέθηκε πάνω από τους Ρενέ Μιούλενστιν και Χάβι Γκαρσία.

Ο 47χρονος υπέγραψε στην Τότεναμ τον Φεβρουάριο του 2026, αντικαθιστώντας τον Τόμας Φρανκ, όμως η συνεργασία τους ολοκληρώθηκε πρόωρα. Η καριέρα του χαρακτηρίζεται από συχνές αλλαγές ομάδων, καθώς έχει περάσει από συλλόγους όπως η Γιουβέντους και η Λάτσιο σε σύντομα χρονικά διαστήματα, ενώ είχε πιο σταθερή παρουσία μόνο στη Χάιντουκ την περίοδο 2013-2015.

Στο παρελθόν έχει εργαστεί επίσης σε ΠΑΟΚ, Καραμπουκσπόρ, Γαλατασαράι και Ουντινέζε, με τις περισσότερες θητείες του να έχουν περιορισμένη διάρκεια, επιβεβαιώνοντας τη φήμη του ως προπονητή με σύντομους κύκλους συνεργασίας.

Το 2016 απολύθηκε από τον ΠΑΟΚ, ίδια εποχή

