Σε εξαιρετική κατάσταση βρέθηκε ο Τζόρνταν Λόιντ, οδηγώντας την Αναντολού Εφές σε σημαντική νίκη απέναντι στην Τόφας για την 24η αγωνιστική του τουρκικού πρωταθλήματος.
Ο Αμερικανός γκαρντ αποτέλεσε τον μεγάλο πρωταγωνιστή της αναμέτρησης, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανατροπή που πέτυχε η ομάδα της Κωνσταντινούπολης. Ωστόσο, το παιχνίδι στιγματίστηκε από ένα απρόοπτο περιστατικό που τράβηξε τα φώτα αλλού.
Ο Πάμπλο Λάσο αποβλήθηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα, όταν στην προσπάθειά του να ζητήσει challenge, ήρθε σε επαφή με έναν από τους διαιτητές. Παρά το γεγονός ότι η κίνηση δεν ήταν εσκεμμένη, οι κανονισμοί είναι σαφείς και δεν επιτρέπουν οποιαδήποτε σωματική επαφή με τους διαιτητές.
Ως αποτέλεσμα, ο Ισπανός τεχνικός τιμωρήθηκε με δεύτερη τεχνική ποινή, γεγονός που οδήγησε στην αποβολή του και στην αποχώρησή του από τον πάγκο πριν την ολοκλήρωση της αναμέτρησης.
Anadolu Efes’te koç Pablo Laso, TOFAŞ maçında challenge istediği pozisyonda 2.teknik faulü aldı ve diskalifiye oldu
🤔Hakem Laso’nun koluna hamlesi olduğunu,direk temas edemeyeceğini söyledi.Laso da Challenge’ı göstermeye çalıştım,elim çarptı dedi. pic.twitter.com/3tbNdonYfQ
— Euroleague Basketbolu (@EBasketbolu) March 29, 2026