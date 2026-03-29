Στο ντέρμπι για την αποφυγή του υποβιβασμού, η Καρδίτσα επικράτησε με 85-72 του Πανιωνίου στο «κλειστό Γιάννης Μπουρούσης» στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της Stoiximan Basket League. Οι δύο ομάδες πήγαιναν κοντά στο σκορ μέχρι το 25ο λεπτό, όπου εκεί η ομάδα του Παπανικολόπουλου «έτρεξε» ένα επιμέρους 23-4 που ήταν καθοριστικό για την εξέλιξη του αγώνα.

Πρώτοι σκόρερ για τους νικητές ήταν οι Μπράντον Τζέφερσον και Εστράδα με 17 πόντους, ενώ ο δεύετερος πραγματοποίησε την καλύτερη του εμφάνιση. Από τους φιλοξενούμενους ξεχώρισε ο Γουότσον με 19 πόντους . Έτσι, η Καρδίτσα ανέβηκε στο 6-15 και έκανε τεράστιο άλμα για να μείνει στην κατηγορία, ενώ ο Πανιώνιος «έμπλεξε» και έπεσε στο 5-16 με τρεις αγωνιστικές να απομένουν μέχρι το τέλος της κανονικής περιόδου. Να σημειώσουμε πως οι Θεσσαλοί πήραν και τη διαφορά του πρώτου αγώνα, άρα σε περίπτωση ισοβαθμίας έχουν το «πάνω» χέρι.

Ο αγώνας

Η Καρδίτσα ξεκίνησε καλύτερα το παιχνίδι (9-2), αλλά οι φιλοξενούμενοι απάντησαν με επιμέρους 14-5 και η πρώτη περίοδος έκλεισε στο 18-19.

Χέρι-χέρι πήγαιναν οι δύο ομάδες στο δεύτερο δεκάλεπτο, με το Δίπλαρο να ευστοχεί στο «φινάλε» του ημιχρόνου και να στέλνει τις ομάδες ισόπαλες στα αποδυτήρια (40-40).

Παρόμοια ήταν η εικόνα μέχρι τα μισά της τρίτης περιόδου (48-48) κάπου εκεί όμως, οι Θεσσαλοί «πάτησαν» γκάζι και με ένα σερί 10-2, έκλεισαν το δεκάλεπτο προηγούμενοι με 8 πόντους.

Η διαφορά έφτασε μέχρι και τους 19 πόντους για να μειώσει τελικά ο Πανιώνιος στο τελικό 85-72.

Δεκάλεπτα: 18-19, 40-40, 58-50, 85-72