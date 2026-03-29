Ο νέος CEO της EuroLeague, Τσους Μπουένο, έδωσε μία ενδιαφέρουσα συνέντευξη σε ιταλικό μέσο, απαντώντας σε πλήθος ερωτήσεων σχετικά με το μέλλον της κορυφαίας ευρωπαϊκής λίγκας, αλλά και τη σύνδεσή της με το NBA Europe, το οποίο διεισδύει με ταχύ ρυθμό στον χώρο του μπάσκετ.

Όσον αφορά τη σεζόν 2026-27, ο Ισπανός αποκάλυψε ότι η διοργανώτρια αρχή εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να μεγαλώσει η λίγκα. Εκτιμούν ότι μια αύξηση των ομάδων έως τις 22 δεν είναι καθόλου απίθανη. Επιπλέον, σημείωσε ότι από εδώ και στο εξής μπορεί να δημιουργηθούν δύο διαφορετικές περιφέρειες, παρόμοιες με αυτές του NBA.

Όμως, τόνισε ότι τίποτα δεν έχει αποφασιστεί ακόμη, με όλα τα ενδεχόμενα να είναι ανοικτά.

Nostra intervista a Chus Bueno, Ceo di Eurolega, su Nba Europe e le possibili franchigie italiane https://t.co/tV0drGe5Jd — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) March 29, 2026

Όσα δήλωσε για το νέο φορμάτ: «Συζητάμε εσωτερικά για το αν έχει νόημα να αλλάξουμε το format του πρωταθλήματος. Είδαμε τις επιπτώσεις ενός συστήματος round-robin με 20 ομάδες όσον αφορά τα ταξίδια και τις πολλές εβδομάδες με δύο αγώνες. Δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα να προχωρήσουμε σε δύο περιφέρειες. Αν το κάνουμε, είναι επειδή θα έχουμε τουλάχιστον 22 ομάδες, αλλιώς ο αριθμός των αγώνων μειώνεται κατά 25-30%, κάτι που θα σήμαινε τον κίνδυνο χαμηλότερων εσόδων από τα τηλεοπτικά δικαιώματα, και με 5-6 λιγότερους εντός έδρας αγώνες οι σύλλογοι θα διακινδύνευαν επίσης αρνητικές επιπτώσεις στα εισιτήρια και τις χορηγίες. Αυτή τη στιγμή εξετάζουμε και τις δύο επιλογές: να συνεχίσουμε έτσι για ένα ακόμη έτος ή να προχωρήσουμε σε δύο περιφέρειες.

Πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη όλες τις επιπτώσεις του πολέμου και τα οικονομικά προβλήματα ορισμένων ομάδων, καθώς και την εκτίμηση ότι δεν πρέπει να επεκταθούμε σε 22 ομάδες για να προστατεύσουμε την ποιότητα του προϊόντος: αν διακινδυνεύσουμε να επιδεινωθεί το προϊόν και η γεωπολιτική κατάσταση δεν το συνιστά, δεν έχει νόημα να αυξήσουμε τον αριθμό των ομάδων. Θα έχουμε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου στις 14 Απριλίου και πιστεύω ότι τότε θα έχουμε τα στοιχεία για να αποφασίσουμε».

Ενδιαφέρον προκαλεί και η τοποθέτησή του σε ό,τι έχει να κάνει με τις ισραηλινές ομάδες, την Ντουμπάι και την προοπτική επιστροφής των ρωσικών συλλόγων. Ο Μπουένο ξεκαθάρισε ότι «η στάση της Euroleague Basketball δεν αλλάζει. Προτεραιότητα είναι η ασφάλεια των αθλητών και των μελών κάθε μιας εκ των αποστολών των κλαμπ. Μέχρι το τέλος της σεζόν 2025-26, τα πράγματα θα παραμείνουν ως έχουν. Δηλαδή…: Dubai BC —> Σαράγεβο, Μακάμπι Τελ Αβίβ —> Βελιγράδι, Χάποελ Τελ Αβίβ —> Σόφια».

Για το ενδεχόμενο να ενταχθεί και τρίτη ιταλική ομάδα στη Euroleague, πέραν των Μιλάνο και Βίρτους Μπολόνια, ο Τσους Μπουένο απάντησε τα εξής: «Γιατί όχι;». Ο νέος CEO τόνισε ότι έχει ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με την Τρέντο, τη Βενέτσια και τη Νάπολι.

Για τη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Φενέρμπαχτσε επισήμανε: «Θα θέλαμε να τους πείσουμε και τους δύο να παραμείνουν στην Ευρωλίγκα και να βελτιώσουμε τα πράγματα, έχοντας όμως παραμείνει ως “ένα” δίχως να χωριστούμε. Είμαι αισιόδοξος: Νομίζω ότι και οι δύο θα υπογράψουν, ελπίζω σχετικά σύντομα. Πότε; Δεν μου αρέσουν οι προθεσμίες, αλλά ξέρουν ότι χρειαζόμαστε μια απάντηση πολύ σύντομα, επειδή στην επόμενη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου στα μέσα Απριλίου θα πρέπει να αποφασίσουμε τη μορφή για την επόμενη σεζόν.

Πρέπει να γνωρίζουμε ποιες ομάδες είναι εκεί για να αποφασίσουμε αν θα αυξήσουμε τον αριθμό σε 22 με δύο περιφέρειες, αν θα μείνουμε στις 20. Ελπίζω να έχουμε θετική απάντηση τις επόμενες έξι έως οκτώ εβδομάδες»,