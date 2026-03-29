Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου είχε μιλήσει σε συνέντευξη πριν λίγο καιρό για την κατάσταση της υγείας του, ωστόσο σήμερα όπως έγινε γνωστό ο ομοσπονδιακός τεχνικός της εθνικής Ρουμανίας έχασε τις αισθήσεις του στην πρωινή προπόνηση και διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο.

Λίγες ημέρες πριν το περιστατικό, ο έμπειρος προπονητής είχε μιλήσει ανοιχτά σε συνέντευξή του στον The Guardian, περιγράφοντας με ειλικρίνεια την κατάσταση της υγείας του και την απόφασή του να συνεχίσει στον πάγκο της εθνικής ομάδας, παρά τις δυσκολίες.

Όπως είχε τονίσει, η παρουσία του δεν σχετιζόταν με προσωπική φιλοδοξία, αλλά με αίσθημα ευθύνης απέναντι στη χώρα και το ποδόσφαιρο της Ρουμανίας, υπογραμμίζοντας ότι «δεν μπορώ να φύγω σαν δειλός» και ότι η ομάδα έπρεπε να εξαντλήσει τις πιθανότητές της για πρόκριση.

Ωστόσο, τα γεγονότα πήραν δραματική τροπή, καθώς κατά τη διάρκεια τεχνικής σύσκεψης πριν από τον αγώνα με τη Σλοβακία, ο Ρουμάνος τεχνικός ένιωσε έντονη αδιαθεσία και κατέρρευσε, με το ιατρικό επιτελείο να επεμβαίνει άμεσα.

Η παρουσία του στο συγκεκριμένο παιχνίδι είχε προγραμματιστεί να είναι η τελευταία του στον πάγκο της εθνικής Ρουμανίας.