Μετά το τέλος του τελικού, ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, που παρακολούθησε από κοντά την αναμέτρηση, προχώρησε σε δηλώσεις, επισημαίνοντας τη συνεχή ανάπτυξη του γυναικείου μπάσκετ στην Ελλάδα και υπογραμμίζοντας ότι διαμορφώνονται πλέον ευνοϊκές συνθήκες για επενδύσεις στον χώρο.

«Γίνεται ένα εκπληκτικό πρωτάθλημα στην Α1 και στην Α2. Οι ομάδες πρωταγωνιστούν και στην Ευρώπη. Εχουν γίνει άλματα στο μπάσκετ Γυναικών και θα συνεχίσουν να γίνονται. Δημιουργούμε τις συνθήκες για να έρθουν άνθρωποι να επενδύσουν. Αυτό κάνουμε, τίποτα άλλο. Από τη στιγμή όπου βλέπουν ώριμες συνθήκες, έρχονται και επενδύουν. Το ίδιο έχει συμβεί και στην Elite League, το ίδιο συμβαίνει και στη Stoiximan GBL.

Δεν είναι δουλειά της Ομοσπονδίας να κάνει τα πάντα. Δουλειά της Ομοσπονδίας είναι να δημιουργεί τις συνθήκες, ώστε κάποιος να νιώσει ασφάλεια και να επενδύσει. Υπάρχει όρεξη από πολλούς ανθρώπους να μπουν στο μπάσκετ Γυναικών. Τους δίνω συγχαρητήρια. Η FIBA εξυμνεί τις προσπάθειές μας. Σημασία έχει να βοηθάμε τις ομάδες και όχι να τις δυσκολεύουμε».