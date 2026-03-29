Σοκ έχει προκληθεί στην οικογένεια Λουτσέσκου και την εθνική ομάδα της Ρουμανία. Ο προπονητής Μιρτσέα Λουτσέσκου έχασε τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια της πρωινής προπόνησης της Κυριακής (29/3) και διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο.

Η Ρουμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία διαβεβαίωσε ότι «Η κατάσταση του προπονητή είναι σταθερή αυτή τη στιγμή». 

Το ιατρικό προσωπικό του παρείχε άμεσα τις πρώτες βοήθειες, μέχρι να φτάσει ασθενοφόρο και να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο.

«Για να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος, ο Μιρτσέα Λουτσέσκου μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πρωτεύουσας για διεξοδικές εξετάσεις και εξειδικευμένη παρακολούθηση», γνωστοποίησαν επίσης οι ομοσπονδιακές αρχές.

Με όλα αυτά τα γεγονότα το σενάριο ο Μιρτσέα Λουτσέσκου να βρίσκεται στο πάγκο του φιλικού αγώνα απέναντι στη Σλοβακία (31/3) δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες.

Σοκ για περισσότερους από 400.000 συναξιούχους – Απώλειες 888 εκατ. ευρώ μέσα το 2026
e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Ποιοι και πόσο πληρώνονται έως τις 3 Απριλίου
Fuel Pass, επιδότηση diesel κίνησης και λιπασμάτων – Αναλυτικά τα μέτρα στήριξης, τα ποσά και οι ημερομηνίες
Ιδιοκτήτες ακινήτων: Πώς να εκμεταλλευτείτε την απαλλαγή φόρου και να νοικιάσετε πιο εύκολα τα κλειστά σπίτια
Πάσχα: Τριπλή «βόμβα» στις τιμές των προϊόντων
