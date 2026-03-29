Τα γυναικεία πρωταθλήματα στις ΗΠΑ γνωρίζουν εντυπωσιακή άνοδο τα τελευταία χρόνια, με το ενδιαφέρον των φιλάθλων να αυξάνεται συνεχώς. Αν και το μπάσκετ μέσω του WNBA έχει κάνει σημαντικά βήματα, το ποδόσφαιρο είναι αυτό που κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος.

Η επιρροή του Λιονέλ Μέσι στο ανδρικό MLS έχει συμβάλει στην ευρύτερη δημοτικότητα του αθλήματος, όμως και το γυναικείο πρωτάθλημα NWSL παρουσιάζει πλέον εικόνες που θυμίζουν κορυφαία αθλητικά γεγονότα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ομάδα του Ντένβερ, οι Summit, που κατάφεραν να καταρρίψουν κάθε προηγούμενο ρεκόρ προσέλευσης. Σε αγώνα που διεξήχθη στο Mile High Stadium –έδρα των Denver Broncos– οι φίλαθλοι ξεπέρασαν τους 63.000, φτάνοντας συγκεκριμένα τους 63.004.

This was the crowd for the Denver Summit’s inaugural home match at Empower Field. Official attendance: 63,004—a NWSL record. pic.twitter.com/YvMv7qfCJu — Front Office Sports (@FOS) March 28, 2026

Για σύγκριση, οι Denver Nuggets του Νίκολα Γιόκιτς έχουν μέσο όρο περίπου 19.000 θεατές ανά εντός έδρας παιχνίδι τη φετινή σεζόν, κάτι που αναδεικνύει το μέγεθος της επιτυχίας των Summit.

Το προηγούμενο ρεκόρ στο γυναικείο ποδόσφαιρο των ΗΠΑ ήταν αισθητά χαμηλότερο: πέρυσι, η αναμέτρηση της Bay FC με ομάδα του Σαν Φρανσίσκο στο Oracle Park είχε συγκεντρώσει 40.091 θεατές, ενώ πρόσφατα καταγράφηκαν και 30.207 εισιτήρια σε άλλο παιχνίδι. Ωστόσο, η επίδοση του Ντένβερ ανέβασε τον πήχη σε επίπεδα που μέχρι πρότινος έμοιαζαν απλησίαστα.