Ένα από τα πιο παράξενα περιστατικά της σεζόν εκτυλίχθηκε στην USL Championship, αποδεικνύοντας πως το ποδόσφαιρο μπορεί πάντα να σε εκπλήξει ακόμα και με τον πιο απρόβλεπτο τρόπο.

Στην αναμέτρηση ανάμεσα στους Όουκλαντ Ρουτς και την Όραντζ Κάουντι, οι φιλοξενούμενοι κρατούσαν προβάδισμα 1-0 στις καθυστερήσεις, με τους γηπεδούχους να παίζουν το τελευταίο τους χαρτί. Ο τερματοφύλακας Ράφαελ Σπίγκελ ανέβηκε στην αντίπαλη περιοχή για εκτέλεση φάουλ, ψάχνοντας την ισοφάριση και ονειρευόμενος μια υπέροχη στιγμή.

Το σχέδιο δεν λειτούργησε, όμως αυτό που ακολούθησε ήταν ακόμη πιο εντυπωσιακό. Στην αντεπίθεση των φιλοξενούμενων, ο Ελβετός γκολκίπερ έτρεξε προς την πλευρά του γηπέδου, άρπαξε μια δεύτερη μπάλα που βρισκόταν εκτός αγωνιστικού χώρου και την πέταξε μέσα, προσπαθώντας να διακόψει τη φάση!

Η… ευρηματική του κίνηση δεν απέφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα, καθώς η φάση συνεχίστηκε κανονικά και το σουτ των φιλοξενούμενων απομακρύνθηκε την ύστατη στιγμή πάνω στη γραμμή. Ωστόσο, ο Σπίγκελ δεν απέφυγε την τιμωρία, βλέποντας απευθείας κόκκινη κάρτα για την ενέργειά του.