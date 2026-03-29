Έντονη κινητικότητα επικρατεί στο εσωτερικό της Χάποελ Τελ Αβίβ ενόψει της νέας σεζόν, με το μέλλον του Δημήτρη Ιτούδη στον πάγκο να παραμένει αβέβαιο.

Η ισραηλινή ομάδα, που το περασμένο καλοκαίρι έκανε αίσθηση με τη μεταγραφή του Βασίλιε Μίτσιτς, δείχνοντας ξεκάθαρα τις υψηλές της φιλοδοξίες, φαίνεται πως δεν επαναπαύεται.

Σύμφωνα με το «Sport 5», οι άνθρωποι του συλλόγου έχουν ήδη ξεκινήσει τον σχεδιασμό για την επόμενη χρονιά, εξετάζοντας όχι μόνο ενίσχυση στο ρόστερ, αλλά και πιθανή αλλαγή στην τεχνική ηγεσία.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Όντεντ Κάτας, νυν προπονητής της Μακάμπι Τελ Αβίβ, ο οποίος φέρεται να αποτελεί την πρώτη επιλογή του ιδιοκτήτη Οφέρ Γιανάι. Οι «κόκκινοι» εμφανίζονται διατεθειμένοι να του προσφέρουν πλήρη ελευθερία κινήσεων, τόσο οικονομικά όσο και στο χτίσιμο του ρόστερ.

Παράλληλα, το πλάνο ενίσχυσης δεν σταματά εκεί, καθώς στο στόχαστρο βρίσκεται και ο Γιόναθαν Αλόν από τη Χάποελ Ιερουσαλήμ, με σκοπό να πλαισιώσει τον Κάτας στο τεχνικό επιτελείο, ενδεχομένως αντί του Στέφανος Δέδας.

Οι συγκεκριμένες υποθέσεις μόνο εύκολες δεν είναι, κάτι που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο παραμονής του Ιτούδη, τουλάχιστον μέχρι το τέλος της σεζόν. Άλλωστε, η τελική απόφαση φαίνεται πως θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τα αποτελέσματα και τους τίτλους που θα διεκδικήσει η ομάδα στο φινάλε της χρονιάς.