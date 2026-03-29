Ένα σενάριο που μέχρι πρότινος έμοιαζε απίθανο, έχει αρχίσει να παίρνει μορφή τις τελευταίες ώρες, με τη Ρόμα να εξετάζει μια εντυπωσιακή κίνηση για το καλοκαίρι.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Gazzetta dello Sport, οι «τζιαλορόσι» φέρονται να έχουν στο μυαλό τους την επιστροφή του Μοχάμεντ Σαλάχ στην ιταλική πρωτεύουσα, σε μια υπόθεση που συγκεντρώνει τεράστιο ενδιαφέρον, αλλά και σημαντικές δυσκολίες.

Ο Αιγύπτιος αστέρας έχει ήδη κάνει γνωστό πως θα αποχωρήσει από τη Λίβερπουλ με το τέλος της σεζόν, βάζοντας τέλος σε μια σπουδαία πορεία στο «Άνφιλντ», και πλέον εξετάζει τις επιλογές του για το επόμενο βήμα της καριέρας του.

Ανάμεσα στα σενάρια που κυκλοφορούν, υπάρχει και αυτό της επιστροφής του στη Ρώμη, ωστόσο τα δεδομένα μόνο εύκολα δεν είναι. Το οικονομικό αποτελεί το μεγαλύτερο εμπόδιο, καθώς ο Σαλάχ αμείβεται με περίπου 12 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, τη στιγμή που η Ρόμα έχει θέσει σαφές «ταβάνι» κοντά στα 4 εκατομμύρια για τα συμβόλαια των παικτών της.

Παράλληλα, ο ανταγωνισμός για την υπογραφή του είναι έντονος, με ομάδες από τη Σαουδική Αραβία, όπως η Αλ Ιτιχάντ και η Αλ Καντισίγια, να παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του, ενώ ενδιαφέρον υπάρχει και από συλλόγους του MLS.

Παρόλα αυτά, το ιταλικό δημοσίευμα αφήνει ανοιχτό ένα ιδιαίτερο ενδεχόμενο, δηλαδή ο Σαλάχ να επιλέξει μια «μεταβατική» σεζόν στη Ρώμη, πριν πάρει τις οριστικές αποφάσεις για το μέλλον του.