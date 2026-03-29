Σύμφωνα με ξένα μέσα ενημέρωσης, ο Νικολό Μέλι αναμένεται να επεκτείνει τη συνεργασία του με τη Φενέρμπαχτσε.

Αν και υπήρξαν φήμες ότι θα επιστρέψει στην Αρμάνι Μιλάνο, ο Ιταλός φόργουορντ φαίνεται να προτιμά να παραμείνει και να ανανεώσει με τη τούρκικη ομάδα.

Olimpia Milano’nun yoğun ilgisi olan Nicolo Melli, Fenerbahçe Beko ile sözleşme uzatmaya karar verdi. Sarunas Jasikevicius, Nicolo Melli’yi takımda tutmayı çok istedi. (@backdoor_pod) pic.twitter.com/1qbQXLHZiC — Euroleague Time (@euroleague_time) March 29, 2026

Tη φετινή σεζόν ο Μέλι μετράει 6.5 πόντους και 5.5 ριμπάουντ σε 27 συμμετοχές, παίζοντας μάλιστα 23 λεπτά μέσο όρο. Παράλληλα, αποτελεί έναν από τους καλύτερους αμυντικούς της ομάδας του Γιασικεβίτσιους.