Σύμφωνα με ξένα μέσα ενημέρωσης, ο Νικολό Μέλι αναμένεται να επεκτείνει τη συνεργασία του με τη Φενέρμπαχτσε.

Αν και υπήρξαν φήμες ότι θα επιστρέψει στην Αρμάνι Μιλάνο, ο Ιταλός φόργουορντ φαίνεται να προτιμά να παραμείνει και να ανανεώσει με τη τούρκικη ομάδα.

Tη φετινή σεζόν ο Μέλι μετράει 6.5 πόντους και 5.5 ριμπάουντ σε 27 συμμετοχές, παίζοντας μάλιστα 23 λεπτά μέσο όρο. Παράλληλα, αποτελεί έναν από τους καλύτερους αμυντικούς της ομάδας του Γιασικεβίτσιους.

