Ο Μαξ Φερστάπεν έχει εκφράσει πολλές φορές την απογοήτευση του για τους νέους κανονισμούς της Formula 1. Μάλιστα, είναι ο οδηγός που έχει ασκήσει την περισσότερη κριτική. Και πλέον σύμφωνα με τον Ολλανδικό τύπο υπάρχει περίπτωση το 2026 να είναι η τελευταία του χρονιά.

🚨 | BREAKING! Verstappen is seriously considering an F1 retirement after 2026 due to the current regulations. 📰 @ErikvHaren pic.twitter.com/8peKD5gyQ1 — Race+ (@racepluscom) March 29, 2026

Βέβαια, σε όλα αυτά συμβάλλει και η απόδοση της Red Bull, καθώς σε ακόμη έναν αγώνα δεν είχε την απόδοση να διεκδικήσει κάτι καλύτερο από την 8η θέση. Ο Ολλανδός έδωσε σε όλο τον αγώνα μάχη με τον Πιερ Γκασλί για την 7η θέση, αλλά τελικά δεν κατάφερε να περάσει το Γάλλο.

Suzuka Sunday: complete ✅ Max battles hard to claim P8, with Isack outside the points after the Safety Car impacted his race 💙 🏁 | ANT, PIA, LEC, RUS, NOR, HAM, GAS, Max 👊, LAW, OCO.#F1 || #JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/QCqftudnk2 — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) March 29, 2026

Το σενάριο να μην βρίσκεται ο Μαξ Φερστάπεν την επόμενη σεζόν στη Formula 1 συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες, με τις επόμενες εβδομάδες να είναι κρίσιμες για το μέλλον του.