Στο Grand Prix της Ιαπωνίας μεγάλος νικητής ήταν ο Κίμι Αντονέλι, που πήρε και την πρωτοπορία του πρωταθλήματος και «έγραψε» ιστορία, όντας ο νεότερος οδηγός που ηγείται το πρωτάθλημα. Ο Τζόρτζ Ράσελ στάθηκε άτυχος με το timing του οχήματος ασφαλείας και έτσι έπειτα από σπουδαία «μάχη» με το Λεκλέρκ έμεινε στην  τέταρτη θέση.

Ο Βρετανός οδηγός συναντήθηκε στην πίστα της Σουζούκα με ένα μικρό του οπαδό από την Ιαπωνία, ο οποίος έχει κάνει εξάσκησει στα αγγλικά του για να μπορεί να συνομιλήσει με το Ράσελ.

