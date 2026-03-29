Μια στιγμή που ξεπερνά τα συνηθισμένα χάρισε τυφλός ποδοσφαιριστής, πετυχαίνοντας ένα εντυπωσιακό σόλο γκολ. Αγωνίζεται στην ΦΚ Πρεσί και το τέρμα το πέτυχε απέναντι στην Άντερλεχτ, αποδεικνύοντας πως το ποδόσφαιρο δεν έχει όρια.

Με οδηγό την αίσθηση, την τεχνική και την απόλυτη συγκέντρωση, διέσχισε την άμυνα και βρήκε δίχτυα, προσφέροντας μια φάση που δεν εντυπωσιάζει μόνο για την ομορφιά της, αλλά κυρίως για το μήνυμα που περνά.

Γιατί στο τέλος της ημέρας, το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις — είναι αυτό που νιώθεις.