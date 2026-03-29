Η σημερινή τραγωδία στην Εγνατία Οδό, στο τμήμα της Δωδώνης, με δύο νεκρούς και τραυματίες, δεν επιτρέπει εύκολες κουβέντες ούτε βιαστικά συμπεράσματα. Όσο η διερεύνηση βρίσκεται σε εξέλιξη, κανείς δεν μπορεί να μιλά με βεβαιότητα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Αυτό είναι έργο των αρμόδιων αρχών και μόνο.

Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι πρέπει να μένει εκτός συζήτησης η συνολική εικόνα του δρόμου. Γιατί το ζήτημα δεν αφορά μόνο το σημερινό δυστύχημα. Αφορά και το κλίμα που έχει ήδη διαμορφωθεί γύρω από την Εγνατία στην Ήπειρο: κλειστές λωρίδες, περιορισμοί σε σειρά σηράγγων, έντονες αντιδράσεις από τις τοπικές κοινωνίες και παρατάσεις που φτάνουν έως το τέλος Αυγούστου. Η ίδια η ΕΡΤ κατέγραψε ότι στην Ήπειρο σημαντικό τμήμα του άξονα λειτουργεί με μία μόνο λωρίδα, ενώ οι αντιδράσεις συνδέονται και με την αίσθηση ότι δεν υπάρχει πάντοτε καθαρή εικόνα για το τι ακριβώς εκτελείται και πότε ολοκληρώνεται.

Για τον οδηγό, η καθημερινή εμπειρία δεν είναι καθόλου ευχάριστη: χαμηλότερες ταχύτητες, καθυστερήσεις, μεγαλύτερη κόπωση, εκνευρισμός και συνεχής προσαρμογή σε συνθήκες που αλλάζουν από σημείο σε σημείο. Και όταν σε αυτά προστίθενται βαρέα οχήματα, στενώματα της κυκλοφορίας και η ψυχολογική πίεση να μη μείνει κανείς «κολλημένος» πίσω από μια νταλίκα λίγο πριν από μονολωρίδα, είναι προφανές ότι το περιβάλλον οδήγησης γίνεται πιο απαιτητικό. Αυτό δεν αποτελεί από μόνο του πόρισμα για το σημερινό δυστύχημα. Αποτελεί, όμως, μια πραγματικότητα που δεν μπορεί να αγνοείται.

Κανείς λογικός άνθρωπος δεν αμφισβητεί την ανάγκη αναβάθμισης. Το αντίθετο. Έχει ήδη αναφερθεί επισήμως ότι 69 σήραγγες άνω των 500 μέτρων χρειάζονται ουσιαστικές παρεμβάσεις για να ανταποκριθούν στις απαιτούμενες προδιαγραφές ασφαλείας και να λάβουν την αναγκαία πιστοποίηση. Το ίδιο το Υπουργείο εξετάζει σενάρια αμφίδρομής και περιορισμών ώστε να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις χωρίς πλήρη αποκλεισμό της Εγνατίας. Αν, λοιπόν, απαιτούνται έλεγχοι, τεχνικές παρεμβάσεις και σοβαρή προετοιμασία, αυτά πρέπει να προχωρήσουν χωρίς εκπτώσεις. Ακριβώς γι’ αυτό, όμως, η κοινωνία δικαιούται κάτι περισσότερο από γενικές αναφορές στην ασφάλεια. Δικαιούται σαφές σχέδιο, συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και τακτική, υπεύθυνη ενημέρωση.

Η σημασία της Εγνατίας υπερβαίνει κατά πολύ την ταλαιπωρία μιας απλής καθημερινής μετακίνησης. Είναι ο δρόμος που ξεκινά από το λιμάνι της Ηγουμενίτσας και διατρέχει την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη. Είναι κρίσιμος άξονας για τις μεταφορές, το εμπόριο, τη διακίνηση προϊόντων, την εφοδιαστική αλυσίδα και τον τουρισμό. Και ακριβώς γι’ αυτό, ενόψει της θερινής περιόδου, το ερώτημα γίνεται ακόμη πιο πιεστικό: μπορεί ένας τόσο σημαντικός δρόμος να μπαίνει στους πιο απαιτητικούς μήνες του χρόνου με τόσο μεγάλη εκκρεμότητα στην εικόνα που παρουσιάζει;

Από τα τέλη Δεκεμβρίου 2025 η Εγνατία λειτουργεί πλέον σε καθεστώς 35ετούς παραχώρησης, από το σχήμα ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ–Egis, με πρόβλεψη σημαντικών επενδύσεων ανάταξης και βαριάς συντήρησης. Αυτό δεν μειώνει την ανάγκη λογοδοσίας. Την αυξάνει. Γιατί όταν αλλάζει το μοντέλο διαχείρισης ενός τόσο κρίσιμου οδικού άξονα, ο πολίτης περιμένει όχι μόνο δεσμεύσεις, αλλά και ορατή πρόοδο.

Η Ήπειρος δεν ζητά χάρη. Ζητά το αυτονόητο. Έναν δρόμο ασφαλή και λειτουργικό, αλλά και μια διαχείριση που να χαρακτηρίζεται από καθαρό σχέδιο, συνέπεια και υπεύθυνη ενημέρωση. Και μετά τη σημερινή τραγωδία, το αίτημα αυτό γίνεται ακόμη πιο επιτακτικό: λιγότερη ασάφεια, περισσότερη καθαρότητα, περισσότερη ευθύνη απέναντι στους πολίτες.