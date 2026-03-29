Από την Τετάρτη 1η Απριλίου 2026, τίθεται σε ισχύ το θερινό ωράριο κοινής ησυχίας, φέρνοντας σημαντικές αλλαγές στο καθημερινό πρόγραμμα των πολιτών. Η μετάβαση στις θερινές ώρες επιβάλλει αυστηρότερους περιορισμούς στον θόρυβο κατά τις μεσημβρινές και νυχτερινές ώρες, με στόχο την προστασία της ηρεμίας των κατοίκων, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα και τις τουριστικές περιοχές.

Πότε ισχύουν οι θερινές ώρες κοινής ησυχίας

Το θερινό ωράριο τίθεται σε ισχύ από 1η Απριλίου 2026 έως και 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Σύμφωνα με την Αστυνομική Διάταξη 3/1996, οι ώρες κοινής ησυχίας διαμορφώνονται ως εξής:

Μεσημβρινή ησυχία: 15:00 – 17:30

Νυχτερινή ησυχία: 23:00 – 07:00

Κατά τα χρονικά αυτά διαστήματα, επιβάλλεται περιορισμός δραστηριοτήτων που προκαλούν θόρυβο.

Τι απαγορεύεται κατά τις ώρες ησυχίας

Κατά τη διάρκεια των ωρών κοινής ησυχίας δεν επιτρέπονται ενέργειες που διαταράσσουν την ηρεμία των πολιτών.

Ειδικότερα, απαγορεύονται:

Η χρήση μουσικών οργάνων, τηλεοράσεων, ραδιοφώνων και άλλων ηχητικών μέσων σε υψηλή ένταση

Οι φωνασκίες, οι θορυβώδεις συγκεντρώσεις και οι εκδηλώσεις σε κατοικίες ή ιδιωτικούς χώρους

Θόρυβοι σε δρόμους, πλατείες και μέσα μεταφοράς

Θορυβώδη παιχνίδια και έντονες συζητήσεις σε καφενεία ή δημόσιους χώρους

Διαπληκτισμοί ή θόρυβοι σε χώρους στάθμευσης

Φόρτωση και εκφόρτωση εμπορευμάτων που προκαλεί ενόχληση

Η λειτουργία οχημάτων με τρόπο που δημιουργεί θόρυβο

Η χρήση σειρήνων ή άλλων ηχητικών συστημάτων χωρίς λόγο έκτακτης ανάγκης

Ποιες περιπτώσεις εξαιρούνται

Δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς οι επείγουσες εργασίες κοινής ωφέλειας, εφόσον υπάρχει σχετική άδεια από τον διοικητή του αρμόδιου Αστυνομικού Τμήματος.

Ποιες είναι οι κυρώσεις για παραβάσεις

Η παραβίαση των ωρών κοινής ησυχίας αντιμετωπίζεται ως ποινικό αδίκημα.

Σύμφωνα με τον Ποινικός Κώδικας, προβλέπεται:

Φυλάκιση έως πέντε μήνες

Οι αρμόδιες αρχές επισημαίνουν ότι οι έλεγχοι πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου, με στόχο την τήρηση της τάξης και την προστασία της καθημερινότητας των πολιτών.