Ο Αλέκος Βοσνιάδης συνεχίζει να γράφει ιστορία με την Καλαμάτα, καταρρίπτοντας ακόμη ένα εντυπωσιακό ρεκόρ. Ο έμπειρος τεχνικός βρίσκεται πλέον σε δική του… κατηγορία, καθώς όχι μόνο έγινε ο μοναδικός προπονητής με τρεις συνεχόμενες ανόδους στη Stoiximan Super League, αλλά είναι και ο μόνος που έχει κατακτήσει και τα δύο Super Cup της διοργάνωσης.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Αλέκος Βοσνιάδης:

«Θέλαμε να πάρουμε και το δεύτερο Super Cup. Συγχαρητήρια στον κόσμο, τους αξίζει. Να είναι δίπλα στην ομάδα, να το χαρούν. Συγχαρητήρια στα παιδιά για το πρωτάθλημα και το Super Cup. Συγχαρητήρια και στον Ηρακλή για την άνοδο. Είμαστε χαρούμενοι.

Σήμερα δείξαμε ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα. Παίξαμε πολύ καλό ποδόσφαιρο. Σε κάποια παιχνίδια δεν είχαμε την απόδοση που θέλαμε, αλλά νομίζω ότι δίκαια είμαστε η πρώτη ομάδα της κατηγορίας».

Για το τι μέλλει γενέσθαι, πρόσθεσε: «Θα πάμε μέχρι το τέλος Απριλίου, αρχές Μαΐου με προπονήσεις και από εκεί και μετά ο καθένας θα βρει τον δρόμο του».