Ο Γιούργκεν Κλοπ βρέθηκε ξανά στο γήπεδο του Άνφιλντ, όπου έχει γράψει ιστορία, για το φιλανθρωπικό φιλικό ανάμεσα στους θρύλους της Λίβερπουλ και της Ντόρτμουντ.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, που ολοκληρώθηκε 2-2, ο Κλοπ χάρισε ένα μοναδικό στιγμιότυπο, ανεβαίνοντας στην εξέδρα και σηκώνοντας ένα χαρτόνι που έγραφε: «Τιάγκο, μπορώ να έχω μια selfie παρακαλώ;», ζητώντας έτσι μια φωτογραφία με τον Τιάγκο Αλκάνταρα.