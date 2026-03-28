Η διαμάχη για τον τίτλο του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής παίρνει νέα τροπή, καθώς το Μαρόκο σκοπεύει να κινηθεί επίσημα κατά της Σενεγάλης, μετά τη φιέστα που διοργάνωσαν οι «Λιοντάρια της Τεράνγκα» στο φιλικό με το Περού στο Stade de France.

Παρά το γεγονός ότι εκκρεμεί η τελική απόφαση του CAS για τον κάτοχο του τροπαίου, οι Σενεγαλέζοι εμφανίστηκαν στο γήπεδο με το κύπελλο, γνωρίζοντας την αποθέωση από το κοινό, σε μια κίνηση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Η Ομοσπονδία του Μαρόκου δεν έμεινε αμέτοχη, με τους νομικούς της να παρακολουθούν και να καταγράφουν λεπτομερώς όσα συνέβησαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται να καταθέσουν αναφορά στην Επιτροπή Δεοντολογίας της FIFA, κατηγορώντας τη Σενεγάλη για παραβίαση του Άρθρου 15 του Πειθαρχικού Κώδικα.

Από την πλευρά του Μαρόκου γίνεται λόγος για πράξη ασέβειας και ευθεία αμφισβήτηση των αποφάσεων των διεθνών ποδοσφαιρικών αρχών, τονίζοντας πως ο πανηγυρισμός ενός τίτλου που έχει αφαιρεθεί συνιστά σοβαρή παραβίαση των κανονισμών.