Εντυπωσιασμένοι εμφανίζονται οι Ιταλοί με τις φετινές εμφανίσεις του Κωνσταντίνου Καρέτσα, με τον νεαρό μεσοεπιθετικό της Γκενκ να συγκεντρώνει έντονο μεταγραφικό ενδιαφέρον. Σύμφωνα με την «Tuttosport», η Μίλαν έχει ήδη ξεχωρίσει τον 18χρονο ως βασικό στόχο για την ενίσχυση της μεσοεπιθετικής της γραμμής ενόψει της νέας σεζόν.

Οι «ροσονέρι» φέρονται διατεθειμένοι να εξετάσουν σοβαρά την περίπτωσή του, παρότι η βελγική ομάδα έχει τοποθετήσει την τιμή πώλησης στα 45 εκατομμύρια ευρώ – ποσό που ξεπερνά τη μεταγραφή ρεκόρ του Άρντον Γιασάρι στη Μίλαν.

Ο Καρέτσας πραγματοποιεί εξαιρετική χρονιά, έχοντας σε 43 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις 3 γκολ και 18 ασίστ, αριθμοί που αποτυπώνουν την επιδραστικότητά του στο παιχνίδι της ομάδας του. Παράλληλα, η παρουσία του έχει τραβήξει την προσοχή ακόμη και των επίσημων καναλιών του Europa League, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή του άνοδο.

Στην Ιταλία, το «calciomercato» του αφιέρωσε εκτενές δημοσίευμα, αποκαλώντας τον «βασιλιά των ασίστ» και παρομοιάζοντάς τον με τον Μπερνάρντο Σίλβα, τονίζοντας πως η Γκενκ θα μπορούσε να τον παραχωρήσει μόνο με πρόταση που θα αγγίζει περίπου τα 35 εκατομμύρια ευρώ.

«Είναι ένα κλασσικό “δεκάρι”. Οχι σωματικά εντυπωσιακός, αλλά ευέλικτος ανάμεσα στις γραμμές. Σε συνδυασμό με το μαγικό αριστερό του πόδι, που του επιτρέπει να εκτελεί άψογα και τα στατικά, έχει μετατραπεί σε μια αληθινή «μηχανή» ασίστ.

Μέχρι στιγμής αυτή τη σεζόν, σε πρωτάθλημα, κύπελλο και Europa League, μετρά 43 συμμετοχές, 3 γκολ, αλλά εντυπωσιακές 18 ασίστ συνολικά. Μια σύγκριση; Ίσως ο νεαρός Μπερνάρντο Σίλβα στα χρόνια του στη Μπενφίκα και τη Μονακό είχε παρόμοια ικανότητα να θέτει σε κίνηση τους συμπαίκτες του. Η Γκενκ γνωρίζει ότι έχει ένα σπάνιο πλεονέκτημα και, γνωρίζοντας το ενδιαφέρον όχι μόνο της Μίλαν, αλλά και συλλόγων όπως η Άρσεναλ και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ζητά αυτή τη στιγμή τουλάχιστον 30-35 εκατομμύρια ευρώ για να τον αφήσει να φύγει», αναφέρει μεταξύ άλλων το σχετικό δημοσίευμα.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πορτοφόλι
Τελευταία Νέα