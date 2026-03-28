Η ΑΕΚ μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και προσπάθησε να επιβάλει τον ρυθμό της στα πρώτα λεπτά, με τους Γκρέι και Μπάρτλεϊ να δίνουν προβάδισμα. Ωστόσο, το Περιστέρι αντέδρασε γρήγορα, βρίσκοντας λύσεις με τον Βαν Τούμπεργκεν. Με επιθετικές επιλογές από Νίκολς και Χάρις, οι φιλοξενούμενοι άρχισαν να χτίζουν διαφορά, πριν η ΑΕΚ μειώσει στο τέλος της πρώτης περιόδου (14-16).

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η «Ένωση» μέσω της καλής άμυνάς της πλησίασε στο σκορ, όμως το Περιστέρι διατήρησε τη συγκέντρωσή του και με σωστές επιλογές στην επίθεση, κυρίως από Καρντένας και Βαν Τούμπεργκεν, κράτησε το προβάδισμα μέχρι την ανάπαυλα (28-35).

Η τρίτη περίοδος αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς το Περιστέρι κυριάρχησε πλήρως στο παρκέ. Με ένταση στην άμυνα και αποτελεσματικότητα στην επίθεση, οι παίκτες του Ξανθόπουλου εκτόξευσαν τη διαφορά ακόμη και στους 20+ πόντους, έχοντας σε εξαιρετική κατάσταση τους Νίκολς και Βαν Τούμπεργκεν, κλείνοντας το δεκάλεπτο στο +23 (38-61).

Στην τελευταία περίοδο, η ΑΕΚ προσπάθησε να επιστρέψει, βρίσκοντας λύσεις από την περιφέρεια με Λεκαβίτσιους και Νάναλι, μειώνοντας αισθητά τη διαφορά στα τελευταία λεπτά. Παρά την πίεση, το Περιστέρι διατήρησε την ψυχραιμία του, κράτησε τον έλεγχο και έφτασε σε μια σημαντική εκτός έδρας νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 14-16, 28-35, 38-61, 64-74.