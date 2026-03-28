Η 23η στροφή της Stoiximan GBL άρχισε το Σάββατο (28/3) με τρεις αναμετρήσεις, ενώ η αυλαία θα πέσει τη Δευτέρα (30/3) με το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό στο Telekom Center Athens.

Στα παιχνίδια της ημέρας, ο ΠΑΟΚ κυριάρχησε απέναντι στον Προμηθέα με το εμφατικό 100-70, ενώ ο Άρης πέρασε νικηφόρα από τη Ρόδο, επικρατώντας του Κολοσσού Ρόδου με 96-92.

Στην τελευταία αναμέτρηση της βραδιάς, το Περιστέρι πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση και πήρε σπουδαία εκτός έδρας νίκη απέναντι στην ΑΕΚ με 74-64.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 23ης αγωνιστικής

Κολοσσός – Άρης Betsson 92-96

ΠΑΟΚ – Προμηθέας 100-70

ΑΕΚ – Περιστέρι Betsson 64-74

Καρδίτσα – Πανιώνιος 29/3 στις 13:00

Ηρακλής – Μαρούσι 29/3 στις 15:30

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 30/3 στις 19:00

Το πρόγραμμα της 24ης αγωνιστικής

Περιστέρι Betsson – Κολοσσός (4/4, 16:00)

Άρης Betsson – ΑΕΚ (4/4, 16:00)

Πανιώνιος – Ηρακλής (4/4, 16:00)

Προμηθέας – Παναθηναϊκός AKTOR (4/4, 18:15)

ΠΑΟΚ – Καρδίτσα (4/4, 18:15)

Ολυμπιακός – Μύκονος Betsson (5/4, 13:00)