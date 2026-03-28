Η 23η στροφή της Stoiximan GBL άρχισε το Σάββατο (28/3) με τρεις αναμετρήσεις, ενώ η αυλαία θα πέσει τη Δευτέρα (30/3) με το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό στο Telekom Center Athens.
Στα παιχνίδια της ημέρας, ο ΠΑΟΚ κυριάρχησε απέναντι στον Προμηθέα με το εμφατικό 100-70, ενώ ο Άρης πέρασε νικηφόρα από τη Ρόδο, επικρατώντας του Κολοσσού Ρόδου με 96-92.
Στην τελευταία αναμέτρηση της βραδιάς, το Περιστέρι πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση και πήρε σπουδαία εκτός έδρας νίκη απέναντι στην ΑΕΚ με 74-64.
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 23ης αγωνιστικής
Κολοσσός – Άρης Betsson 92-96
ΠΑΟΚ – Προμηθέας 100-70
ΑΕΚ – Περιστέρι Betsson 64-74
Καρδίτσα – Πανιώνιος 29/3 στις 13:00
Ηρακλής – Μαρούσι 29/3 στις 15:30
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 30/3 στις 19:00
Το πρόγραμμα της 24ης αγωνιστικής
Περιστέρι Betsson – Κολοσσός (4/4, 16:00)
Άρης Betsson – ΑΕΚ (4/4, 16:00)
Πανιώνιος – Ηρακλής (4/4, 16:00)
Προμηθέας – Παναθηναϊκός AKTOR (4/4, 18:15)
ΠΑΟΚ – Καρδίτσα (4/4, 18:15)
Ολυμπιακός – Μύκονος Betsson (5/4, 13:00)