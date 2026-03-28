Μια γνώριμη παρουσία βρέθηκε την Παρασκευή το βράδυ 27/3 στις εξέδρες του «Γεώργιος Καραϊσκάκης», στο φιλικό ανάμεσα στην Εθνική Ελλάδας και την Παραγουάη, με τον Βιθέντε Ταμπόρδα να παρακολούθησε από κοντά την αναμέτρηση.

Αυτή τη φορά, ωστόσο, δεν αγωνίστηκε, αλλά πήρε θέση στην εξέδρα, μπροστά από τα δημοσιογραφικά, για να δει το παιχνίδι.

Παράλληλα, είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει και συμπαίκτες του από το «τριφύλλι» να αγωνίζονται με τη φανέλα της Εθνικής, καθώς οι Τάσος Μπακασέτας, Ανδρέας Τεττέη και Σωτήρης Κοντούρης βρίσκονταν στην αποστολή του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για το συγκεκριμένο φιλικό.

