Η Σενεγάλη κοντράρεται το Σάββατο το απόγευμα (18:00) με το Περού σε φιλική αναμέτρηση στο Παρίσι , σε ένα παιχνίδι που έχει αποκτήσει πανηγυρικό χαρακτήρα για τα «Λιοντάρια της Τεράνγκα», τα οποία γιορτάζουν την κατάκτηση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, παρά το γεγονός ότι η CAF έχει απονείμει τον τίτλο στο Μαρόκο στα χαρτιά.

Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται μόνο στο αγωνιστικό σκέλος, καθώς η αφρικανική ομάδα αναμένεται να παρουσιάσει και τη νέα της φανέλα. Αυτό που έχει τραβήξει τα βλέμματα είναι η παρουσία δύο αστεριών πάνω από το εθνόσημο, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με όσα είχαν γίνει γνωστά το προηγούμενο διάστημα.

Συγκεκριμένα, η ομοσπονδία της Σενεγάλης είχε ξεκαθαρίσει ότι στο προσεχές Παγκόσμιο Κύπελλο θα χρησιμοποιηθεί εμφάνιση με ένα αστέρι, η οποία μάλιστα είχε σχεδιαστεί από το 2025. Παράλληλα, είχε επισημανθεί πως η εκδοχή με τα δύο αστέρια θα ήταν διαθέσιμη αργότερα, πιθανότατα από το φθινόπωρο.

Senegal players parading the AFCON trophy around the stadium ahead of their clash against Peru. 🏆👀 Despite the ruling from the Confederation of African Football Appeal Committee….#africanfootball#Senegal pic.twitter.com/B5TFVBffyV — Micky Jnr (@MickyJnr__) March 28, 2026

Την ίδια ώρα, το «Stade de France» αναμένεται κατάμεστο, με περίπου 80.000 φιλάθλους να δίνουν το «παρών». Παράλληλα, η Σενεγάλη συνεχίζει τη νομική της μάχη, έχοντας προσφύγει στο CAS, περιμένοντας την εκδίκαση της υπόθεσης, με ενδείξεις αισιοδοξίας για δικαίωση να έχουν ήδη εκφραστεί από πλευράς διαιτητικού δικαστηρίου.