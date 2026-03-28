Ο Γιούργκεν Κλοπ επιστρέφει στο «σπίτι» του, εκεί που ανήκει η καρδιά του, στο Άνφιλντ. Αυτή τη φορά ως θεατής για να παρακολουθήσει τον αγώνα παλαίμαχων για φιλανθρωπικό σκοπό, Λίβερπουλ – Ντόρτμουντ (28/03). Στο γήπεδο βρίσκεται και ο πρώην παίκτης των Γερμανών, Σωκράτης Παπασταθόπουλος.
Ο Κλοπ, επίτιμος πρεσβευτής του ιδρύματος της Λίβερπουλ, πραγματοποίησε ειδική επίσκεψη στο Αθλητικό και Κοινοτικό Κέντρο του Άνφιλντ την Παρασκευή (27/03). Ο Κλοπ έγινε επίτιμος πρεσβευτής του Ιδρύματος της Λίβερπουλ όταν αποχώρησε από τον σύλλογο το 2024.
Jürgen Klopp, honorary ambassador of LFC Foundation, made a special visit to Anfield Sports and Community Centre on Friday 🙌
You can get your donations in around today's legends game at https://t.co/M6aEFGtfKM
— LFC Foundation (@LFCFoundation) March 28, 2026
Jürgen Klopp, LFC Legends, Katarina Johnson-Thompson and Jamie Webster pay a special visit to Anfield Sports and Community Centre ahead of @LFCFoundation’s #Legends2026 game 🙌❤️
Full gallery: https://t.co/4gzVfPCLb2
— Liverpool FC (@LFC) March 27, 2026
