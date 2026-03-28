Σε κλίμα συγκίνησης και αναμνήσεων, παλαίμαχοι του Παναιτωλικού και του ΠΑΟΚ συναντήθηκαν στο Αγρίνιο για ένα επετειακό φιλικό, στο πλαίσιο των εορτασμών για τη συμπλήρωση ενός αιώνα ζωής των δύο συλλόγων.

Το 2026 αποτελεί χρονιά-ορόσημο για τον Παναιτωλικό και τον ΠΑΟΚ, καθώς αμφότεροι συμπληρώνουν 100 χρόνια ιστορίας. Μετά τους εορτασμούς των «κυανοκίτρινων» στις 9 Μαρτίου, σειρά παίρνει ο «Δικέφαλος του Βορρά», που θα γιορτάσει την επέτειό του στις 20 Απριλίου.

Στο πλαίσιο αυτών των εκδηλώσεων, πραγματοποιήθηκε στο Αγρίνιο ένα ξεχωριστό φιλικό ανάμεσα στους παλαίμαχους των δύο ομάδων. Σπουδαίες μορφές του παρελθόντος φόρεσαν ξανά τις φανέλες και χάρισαν όμορφες στιγμές, ξυπνώντας μνήμες στους φιλάθλους.

Παράλληλα, η ΠΑΕ Παναιτωλικός τίμησε τόσο τον ΠΑΟΚ για τη συμμετοχή του, όσο και ποδοσφαιριστές που άφησαν το στίγμα τους στην ομάδα και στη συνέχεια φόρεσαν και τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας, όπως οι Στράτος Αποστολάκης, Πέτρος Μίχος, Διονύσης Τσάμης, Χρήστος Βασιλείου και Φίλιππος Δάρλας.

Για την ιστορία, ο Παναιτωλικός επικράτησε με 4-2, με τον νυν τεχνικό διευθυντή της ομάδας, Μάκη Μπελεβώνη, να ξεχωρίζει, σημειώνοντας δύο τέρματα.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πορτοφόλι
Σοκ για περισσότερους από 400.000 συναξιούχους – Απώλειες 888 εκατ. ευρώ μέσα το 2026
e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Ποιοι και πόσο πληρώνονται έως τις 3 Απριλίου
Fuel Pass, επιδότηση diesel κίνησης και λιπασμάτων – Αναλυτικά τα μέτρα στήριξης, τα ποσά και οι ημερομηνίες
Ιδιοκτήτες ακινήτων: Πώς να εκμεταλλευτείτε την απαλλαγή φόρου και να νοικιάσετε πιο εύκολα τα κλειστά σπίτια
Πάσχα: Τριπλή «βόμβα» στις τιμές των προϊόντων
Τελευταία Νέα