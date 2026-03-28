Το 2026 αποτελεί χρονιά-ορόσημο για τον Παναιτωλικό και τον ΠΑΟΚ, καθώς αμφότεροι συμπληρώνουν 100 χρόνια ιστορίας. Μετά τους εορτασμούς των «κυανοκίτρινων» στις 9 Μαρτίου, σειρά παίρνει ο «Δικέφαλος του Βορρά», που θα γιορτάσει την επέτειό του στις 20 Απριλίου.

Στο πλαίσιο αυτών των εκδηλώσεων, πραγματοποιήθηκε στο Αγρίνιο ένα ξεχωριστό φιλικό ανάμεσα στους παλαίμαχους των δύο ομάδων. Σπουδαίες μορφές του παρελθόντος φόρεσαν ξανά τις φανέλες και χάρισαν όμορφες στιγμές, ξυπνώντας μνήμες στους φιλάθλους.

Παράλληλα, η ΠΑΕ Παναιτωλικός τίμησε τόσο τον ΠΑΟΚ για τη συμμετοχή του, όσο και ποδοσφαιριστές που άφησαν το στίγμα τους στην ομάδα και στη συνέχεια φόρεσαν και τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας, όπως οι Στράτος Αποστολάκης, Πέτρος Μίχος, Διονύσης Τσάμης, Χρήστος Βασιλείου και Φίλιππος Δάρλας.

Για την ιστορία, ο Παναιτωλικός επικράτησε με 4-2, με τον νυν τεχνικό διευθυντή της ομάδας, Μάκη Μπελεβώνη, να ξεχωρίζει, σημειώνοντας δύο τέρματα.