Ο Ολυμπιακός επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του, επικρατώντας με άνεση 21-12 της Βουλιαγμένης και συνεχίζοντας την αψεγάδιαστη πορεία του στο πρωτάθλημα, μετρώντας πλέον 20 νίκες σε ισάριθμους αγώνες. Παράλληλα, οι «ερυθρόλευκοι» εξασφάλισαν ουσιαστικά και το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας ενόψει των play offs.

Η αναμέτρηση του Σαββάτου (28/3), για την 7η αγωνιστική της Β’ φάσης της Water Polo League, εξελίχθηκε σε παράσταση για έναν ρόλο, με τους Πειραιώτες να επιβάλλουν από νωρίς τον ρυθμό τους και να μην αφήνουν περιθώρια αντίδρασης στον ΝΟ Βουλιαγμένης.

Με αυτή τη νίκη, ο Ολυμπιακός παραμένει μόνος πρώτος στην κορυφή με 60 βαθμούς, διατηρώντας το απόλυτο, ενώ η Βουλιαγμένη βρίσκεται στην τρίτη θέση με 48 πόντους, πίσω από τον δεύτερο Παναθηναϊκό που έχει 57.

Το θετικό αποτέλεσμα «κλείδωσε» ουσιαστικά την πρωτιά στο Γκρουπ 1 για τους πρωταθλητές, οι οποίοι εξασφαλίζουν την κορυφή ακόμη και σε περίπτωση ήττας έως έξι γκολ στο ντέρμπι της τελευταίας αγωνιστικής με τον Παναθηναϊκό, αρκεί να επικρατήσουν και στο εξ αναβολής παιχνίδι με τον Πανιώνιο.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ολυμπιακός αγωνίστηκε χωρίς τον Ντίνο Γενηδουνιά, ωστόσο παρουσίασε μεγάλη επιθετική πολυφωνία. Από την άλλη, η Βουλιαγμένη στερήθηκε και πάλι τις υπηρεσίες του τραυματία Νεμάνια Ούμποβιτς.

Στο Γκρουπ 2, ο ΟΦΘ πήρε σημαντική νίκη με 16-12 απέναντι στα Χανιά στη Θεσσαλονίκη και βρίσκεται κοντά στην εξασφάλιση πλεονεκτήματος έδρας στα πλέι-άουτ. Μάλιστα, έχει τη δυνατότητα να αποφύγει τον πρώτο γύρο, καθώς η διαφορά του από τη Λάρισα έφτασε τους 16 βαθμούς, κάτι που -σύμφωνα με την προκήρυξη- οδηγεί την ομάδα της Θεσσαλίας απευθείας στον υποβιβασμό, με τον ΟΦΘ να περιμένει στον δεύτερο γύρο τον νικητή του ζευγαριού Χανιά – ΝΟ Πατρών.