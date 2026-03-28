Ο Ολυμπιακός επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του, επικρατώντας με άνεση 21-12 της Βουλιαγμένης και συνεχίζοντας την αψεγάδιαστη πορεία του στο πρωτάθλημα, μετρώντας πλέον 20 νίκες σε ισάριθμους αγώνες. Παράλληλα, οι «ερυθρόλευκοι» εξασφάλισαν ουσιαστικά και το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας ενόψει των play offs.

Η αναμέτρηση του Σαββάτου (28/3), για την 7η αγωνιστική της Β’ φάσης της Water Polo League, εξελίχθηκε σε παράσταση για έναν ρόλο, με τους Πειραιώτες να επιβάλλουν από νωρίς τον ρυθμό τους και να μην αφήνουν περιθώρια αντίδρασης στον ΝΟ Βουλιαγμένης.

Με αυτή τη νίκη, ο Ολυμπιακός παραμένει μόνος πρώτος στην κορυφή με 60 βαθμούς, διατηρώντας το απόλυτο, ενώ η Βουλιαγμένη βρίσκεται στην τρίτη θέση με 48 πόντους, πίσω από τον δεύτερο Παναθηναϊκό που έχει 57.

Το θετικό αποτέλεσμα «κλείδωσε» ουσιαστικά την πρωτιά στο Γκρουπ 1 για τους πρωταθλητές, οι οποίοι εξασφαλίζουν την κορυφή ακόμη και σε περίπτωση ήττας έως έξι γκολ στο ντέρμπι της τελευταίας αγωνιστικής με τον Παναθηναϊκό, αρκεί να επικρατήσουν και στο εξ αναβολής παιχνίδι με τον Πανιώνιο.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ολυμπιακός αγωνίστηκε χωρίς τον Ντίνο Γενηδουνιά, ωστόσο παρουσίασε μεγάλη επιθετική πολυφωνία. Από την άλλη, η Βουλιαγμένη στερήθηκε και πάλι τις υπηρεσίες του τραυματία Νεμάνια Ούμποβιτς.

Στο Γκρουπ 2, ο ΟΦΘ πήρε σημαντική νίκη με 16-12 απέναντι στα Χανιά στη Θεσσαλονίκη και βρίσκεται κοντά στην εξασφάλιση πλεονεκτήματος έδρας στα πλέι-άουτ. Μάλιστα, έχει τη δυνατότητα να αποφύγει τον πρώτο γύρο, καθώς η διαφορά του από τη Λάρισα έφτασε τους 16 βαθμούς, κάτι που -σύμφωνα με την προκήρυξη- οδηγεί την ομάδα της Θεσσαλίας απευθείας στον υποβιβασμό, με τον ΟΦΘ να περιμένει στον δεύτερο γύρο τον νικητή του ζευγαριού Χανιά – ΝΟ Πατρών.

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής της Β΄ φάσης στη Waterpolo League ανδρών:

ΓΚΡΟΥΠ 1

Ολυμπιακός-Βουλιαγμένη  21-12

ΠΑΟΚ-Παλ. Φάληρο  15:30

Περιστέρι-Πανιώνιος  18:00

Απόλλων Σμύρνης-Παναθηναϊκός 1/4

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 20 αγώνες)

ΤΕΡΜ.   Β.

Ολυμπιακός 443-157  60

Παναθηναϊκός 356-167  57

Βουλιαγμένη 342-215  48 -21αγ.

Απόλλων Σμύρνης   398-216  48

ΠΑΟΚ 305-263  33

Πανιώνιο 311-261  33 -19αγ.

Παλαιό Φάληρο 199-292  22

Περιστέρι 222-281  21

ΓΚΡΟΥΠ 2

ΟΦΘ-Χανιά  16-12

Γλυφάδα-Χίος  17:00

Υδραϊκός-Εθνικός  18:30

Λάρισα-ΝΟ Πατρών 29/3

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 20 αγώνες)

ΤΕΡΜ.   Β.

Υδραϊκός  261-223  34

Γλυφάδα  271-290  33

Χίος  256-274  29

Εθνικός   254-274  27

ΟΦΘ  224-369  15 -21αγ.

Χανιά  215-306  13 -21αγ.

ΝΟ Πατρών 214-366   7

Λάρισα  165-482  -1

* Η Λάρισα έχει έναν μηδενισμό και -1 βαθμό.

