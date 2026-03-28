Ο Νίκος Γκάλης αποχαιρέτησε τη Μαρινέλλα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών το απόγευμα του Σαββάτου (28/3).

Η σπουδαία ερμηνεύτρια είχε έντονη παρουσία στις μεγάλες στιγμές του Άρης κατά τη «χρυσή» εποχή της ομάδας, δίπλα στον Γκάλη και τον Παναγιώτη Γιαννάκη.

Ο «Γκάνγκστερ» την τίμησε με ανάρτησή του, δημοσιεύοντας φωτογραφία της και εκφράζοντας δημόσια τη θλίψη του για την απώλειά της.

«Μια σπουδαία καλλιτέχνης, μια αληθινή Κυρία…

Θα μείνει αξέχαστη!

Συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους της».

